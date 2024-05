Idoso é detido por importunação sexual dentro de ônibus no ES

Na tarde desta sexta-feira (24), a Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES) foi acionada para ir ao terminal de Itaparica, em Vila Velha, atender a uma ocorrência onde havia um homem detido por populares por importunação sexual dentro de um ônibus.

No local, a guarnição constatou que o indivíduo, de 77 anos, havia tirado fotografias não autorizadas de duas passageiras do coletivo.

Ao solicitar que o homem apagasse as fotos, uma das mulheres foi agredida por ele com um soco no rosto. Os militares verificaram o aparelho celular e encontraram as imagens.

A Polícia Civil informa que o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde assinou um termo circunstanciado (TC) por lesão corporal e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.