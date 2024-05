Inscrições abertas para modalidades individuais dos Jogos Escolares

Já está aberto o período de inscrições para a participação nas modalidades individuais dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES), nas categorias infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos). Ao contrário das disputas coletivas, as individuais serão realizadas em uma etapa única, entre junho e julho. O prazo para as inscrições vai até o dia 31 deste mês.

Leia também: Chegou a hora! Finais da Copa Paraíso acontecem nesta sexta (17)

A competição, realizada pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), conta com a parceria da Federação Capixaba de Desporto Escolar (Fecade) para a organização das modalidades individuais.

Ao todo, 16 modalidades estarão em disputa: atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê (infantil), natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco (juvenil), triathlon (juvenil), vôlei de praia, wrestling (luta olímpica) e xadrez (infantil).

Poderão participar dos Jogos Escolares estudantes devidamente matriculados em instituições de Ensinos Fundamental e Médio, particular ou privado, do Espírito Santo até o último dia de inscrição previsto no calendário.

Para as modalidades de atletismo e vôlei de praia, o limite de inscritos por município, respeitará o que está estabelecido no regulamento geral, sendo os links de inscrições liberados somente às secretarias municipais responsáveis pela inscrição dos estudantes, que além de preencher o formulário de inscrição do google forms, deverá preencher a planilha com as provas de atletismo e a planilha de vôlei de praia, disponíveis no site da Sesport. As planilhas, após preenchidas, deverão ser encaminhadas para o e-mail da Fecade: [email protected].

Os links para a participação podem ser acessados aqui.

Etapas nacionais

Os campeões do Estado seguem para as etapas nacionais. Entre setembro e outubro, em Recife, Pernambuco, serão disputados os Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), promovidos pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), com alunos de 12 a 14 anos (infantil). Em novembro, em João Pessoa, na Paraíba, acontecem os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), com estudantes de 15 a 17 anos (juvenil). Confira o calendário completo aqui.

Jogos Escolares

Os Jogos Escolares do Espírito Santo têm a finalidade de aumentar a participação de jovens em atividades esportivas em todas as instituições de ensino pública e privada do Estado, além de promover a ampla mobilização da juventude estudantil capixaba em torno do esporte.

A competição visa também a fomentar a prática do esporte escolar com fins educativos, a possibilitar a identificação de talentos nas escolas e a contribuir para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania, com a aplicação de conhecimento e oportunidades de acesso às práticas esportivas escolares.