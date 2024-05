Interior do ES: parlamentar cobra melhorias na rede elétrica

O Espírito Santo é o 2º maior produtor de café do Brasil e o maior produtor de café conilon. E toda essa produção requer energia elétrica de qualidade para a utilização de maquinários, como secadores, despolpadores e torradores, por exemplo.

Diante desse cenário, o deputado estadual Coronel Weliton (PRD) invocou que a concessionária EDP realize melhorias na rede elétrica no interior do estado. O pedido foi feito durante discurso em plenário, na sessão ordinária desta quarta-feira (8).

Morador do Caparaó capixaba, o parlamentar deu como exemplo a produção de café, que é destaque na região. Mas, segundo ele, todos os produtores e trabalhadores rurais precisam de mais energia elétrica para se manter no campo, tanto para a utilização de ferramentas voltadas para a agricultura, quanto para o uso em casa de equipamentos eletrônicos, que proporcionam mais qualidade de vida para quem mora na zona rural.



Coronel Weliton destacou que os municípios do interior eram compostos por grandes propriedades rurais que, ao longo dos anos, foram sendo divididas entre os herdeiros a partir do crescimento das famílias. “Onde antes era uma propriedade, hoje tem dez”, pontuou. “Eram propriedades onde tinha apenas uma casa, não tinha tanto equipamento elétrico, não tinha maquinário movido à eletricidade”, relatou.



Hoje, a necessidade de energia elétrica é muito maior e, de acordo com o deputado, a rede é antiga e precisa ser ampliada. Além disso, conforme disse, produtores vêm sofrendo prejuízos com a queima de equipamentos devido às quedas de energia. Ele disse que conversou com o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, sobre o assunto.



O parlamentar informou que, segundo Bergoli, o governo já emitiu ordens de serviço para a transformação da rede em trifásica em alguns municípios do interior, mas que a EDP não teria “capacidade técnica para fazer todas as extensões de rede necessárias.”



Esgoto



Coronel Weliton falou ainda sobre um problema que está afetando a população de Ibatiba, na região do Caparaó. De acordo com ele, a estação de tratamento de esgoto localizada no bairro Alvarino Toledo estaria gerando odor desagradável e causando desconforto para os moradores do local. Segundo informou, a Cesan deveria fazer a coleta semanal dos resíduos sólidos da estação, mas não estaria cumprindo esse prazo.



O tratamento de esgoto também foi tema do discurso do deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) referente a Guarapari. Ele apresentou dados segundo os quais apenas 65,13% dos domicílios da cidade são conectados à rede de esgoto. “É muito pouco ainda. Há quem tenha suas fossas, mas há quem despeje os resíduos onde não deve, o que é lamentável”, disse.



De acordo com os números destacados por Bahiense, mais de 3 mil imóveis do município já estão aptos para fazer a ligação à rede de esgoto, mas ainda não realizaram.



Desmatamento



Em seu discurso, Bahiense alertou também para dados sobre desmatamento em Guarapari. Conforme destacou, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) teria encontrado 350 pontos de desmatamento ilegal na cidade.



“O produtor, muitas vezes, não tem nem noção de que está cometendo um crime. Muitos são humildes, que aprenderam a atividade com suas famílias. A gestão tem o papel de ajudar a educar. Mostrar, em trabalho em conjunto, que o desmatamento pode aumentar a temperatura da região e acabar com mananciais”, alertou o parlamentar.