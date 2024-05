Iuri Carlyle assume Procuradoria-Geral do Espírito Santo

Nesta terça-feira (7), o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou a troca de comando da Procuradoria-Geral do Estado.

Jasson Hibner deixa o cargo de Procurador-Geral do Estado por motivos pessoais, mas irá seguir contribuindo no Centro de Estudos. Assume a Procuradoria-Geral do Estado é Iuri Carlyle Madruga.

Iuri Carlyle Madruga é formado em Direito no Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), procurador do Estado há 15 anos e estava atuando no cargo de Subprocurador-geral do Estado para Assuntos Administrativos desde 2019.

O novo Procurador-Geral tem 45 anos e é Pós-graduado em Direito Constitucional pelo IDP – Instituto Brasiliense de Direito Público e Pós-graduado pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios