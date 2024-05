Mães solo: benefício proposto por deputada capixaba é aprovado

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou proposta prevendo acréscimo de 50% no valor da bolsa estudantil recebida pela aluna provedora de família monoparental.

Além disso, a proposta estabelece que a aluna mãe solo terá prioridade na oferta de vagas em creches públicas.

O texto aprovado é o substitutivo da relatora, deputada capixaba Jack Rocha (PT), ao Projeto de Lei 794/23, da deputada Dandara (PT-MG).

LEIA TAMBÉM: Saúde: comissão atua contra fechamento de manicômio judicial no ES

Adaptação pontual

A autora propôs a inclusão da medida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), para garantir que mães solo tenham acesso e permanência nas instituições de ensino sem que com isso se sobrecarreguem com jornadas triplas ou até mesmo quádruplas de trabalho.

A relatora concorda com a medida, mas discorda de que a LDB seja a norma mais adequada para inserir a medida, preferindo propor uma lei autônoma.

Jack Rocha ressalta que se trata de uma adaptação pontual de programas que já existem. “São as bolsas já existentes, destinadas a alunas nas mais variadas situações, que serão aumentadas no caso muito específico de serem elas provedoras de famílias monoparentais”, explicou.

Próximos passos

A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Educação; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.