Saúde: comissão atua contra fechamento de manicômio judicial no ES

A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo criou um grupo de trabalho para acompanhar, de perto, as ações do Estado no que diz respeito a resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que prevê o fechamento dos manicômios judiciais em todo o Brasil.

Como médico, deputado estadual e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, Dr. Bruno Resende se posiciona contra a medida e propõe um amplo debate para discutir a Resolução 487 do CNJ.

“Agora temos até agosto para fechar nosso manicômio judicial. Estamos agora promovendo um amplo debate envolvendo a Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério Público, as sociedades médicas”, explicou o parlamentar.

Por meio da sua rede social, ele ainda destacou, do ponto de vista médico, porque não concorda com fim dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico: