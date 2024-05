Mais 30 guardas municipais estarão armados nas ruas de Vitória

A primeira turma de guardas municipais de Vitória, aptos ao Cargo Único, assumiu a função, nesta segunda-feira (20), na sede administrativa da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), no Forte São João. A cerimônia contou com a entrega das armas.

O grupo faz parte da Gerência de Operações e Fiscalizações do Trânsito (Goft), responsável pela segurança viária. Antes da Lei do Cargo Único, em vigor desde dezembro de 2023, somente os guardas da Gerência de Proteção Comunitária, que fazem a segurança ostensiva, andavam armados.

A cerimônia de entrega de porte de arma e de pistolas .40 para 30 guardas municipais contou com a presença do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

“Estamos comprometidos em oferecer um ambiente seguro e protegido para todos os cidadãos de Vitória. Essa iniciativa não apenas capacita nossos guardas para agirem de forma mais eficaz em situações de risco, mas também demonstra nosso compromisso em investir na segurança da população. Nas mãos da Guarda de Vitória está a proteção da minha família e das pessoas da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

