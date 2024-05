Médico capixaba morto no RS pode ser homenageado na Casa de Leis do ES

No último dia 13 de maio, o Espírito Santo lamentou a morte do médico capixaba Leandro Medice, ocorrida no Rio Grande do Sul, onde ajudava vítimas das enchentes.

Para homenageá-lo, o deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) apresentou proposta que dá o nome do profissional à Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), instalada no município de Serra.

Tramitando na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o Projeto de Lei (PL) 288/2024 acrescenta item ao Anexo I da Lei 10.975/2019, denominando a unidade como Central de Regulação do Samu “Médico Doutor Leandro Medice”.

Em sua justificativa, Bahiense afirma que o profissional é “um verdadeiro herói capixaba”. O parlamentar conta que Medice trabalhou como médico intensivista e, também, no Samu.

“Durante nove anos, o profissional fez parte do corpo clínico do Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), entre 2012 e 2021. Medice atuou no hospital como médico intensivista na unidade de terapia intensiva (UTI). Era proprietário do Instituto Medice, em Vila Velha, e decidiu se dirigir ao Estado do Rio Grande do Sul (RS) para prestar auxílio aos milhares de desamparados naquele Estado pelas fortes chuvas havidas”, acrescenta.

Ainda segundo o deputado, o médico tinha “espírito altruísta”, era saudável e sem histórico de doenças. E complementa:“(…) sofreu um mal subido, tendo sido encontrado já morto pelos parceiros num abrigo (…), sendo essa a sua primeira missão humanitária.”

Tramitação

Propostas dessa natureza tramitam apenas na Comissão de Justiça, que deverá emitir e votar o parecer. Bahiene apresentou requerimento para que a matéria tramite em urgência, mas o pedido ainda deve ser analisado em plenário.