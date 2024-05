Melhor volume desde 2015! ES exporta 636 mil sacas de café em abril

O volume das exportações de café no mês de abril somou 636 mil sacas, representando o mês de abril com maior volume de exportação desde 2015, quando foram exportadas 743 mil sacas. Em relação ao mês de abril de 2023, o volume exportado deste ano teve um aumento de mais de 216%.

Segundo o relatório elaborado pelo Centro do Comércio de Café de Vitória, entidade que representa os exportadores de café do Espírito Santo, o conilon foi a principal espécie exportada, totalizando 549 mil sacas, representando 86%do volume total. Em sequência, o café solúvel foi de um equivalente de 60 mil sacas exportadas, representando 9% do volume total. Por fim, o volume de arábica foi de 27 mil sacas, representando 4% do volume total. O destino principal das exportações do mês foi a Bélgica, somando 18% do volume total exportado.

As exportações foram negociadas a um preço médio de 187 dólares por saca, acumulando uma receita de US$ 119 milhões. O montante de receita em apenas 4 meses desse ano já está perto de ultrapassar o valor acumulado do 1º semestre de 2023, tendo, ainda, dois meses de exportações pela frente. No acumulado do ano, os embarques totalizaram 2,6 milhões de sacas, esse volume já equivale à metade de toda a exportação do ano de 2023. Comparando o desempenho do primeiro quadrimestre de 2024 com o mesmo período do ano anterior, as exportações cresceram 312%.

Nessa tendência, se as exportações continuarem nesse ritmo para os próximos meses, o Espírito Santo deverá exportar cerca de 7,8 milhões de sacas em 2024 (50% a mais que 2023), podendo ser o segundo melhor volume de exportação do porto de Vitória, embora, interlocutores do segmento afirmam que o estado capixaba tem chances de superar sua marca histórica de exportação de café.