Motocicleta roubada há um mês é recuperada pela PRF na BR-101

Uma moto roubada há quase um mês, foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal no km 152 da BR-101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (28).

De acordo com informações da PRF, os agentes realizavam uma fiscalização com foco na prevenção de acidentes e crimes nas rodovias federais, momento em que deram ordem de parada a uma motocicleta Honda NXR160 Bros, de cor vermelha.

No entanto, após verificar os elementos identificadores do veículo, os agentes constataram indícios de adulteração, sendo possível identificar os dados originais do automotor, o qual possuía restrição de furto no dia 1º desse mês, na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Questionado sobre a origem da motocicleta, o condutor disse que a moto foi adquirida através de uma rede social há três semanas, de uma pessoa que não lembra o nome.

Portanto, diante dos fatos, o homem foi conduzido ao plantão do Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares, para os procedimentos legais cabíveis.