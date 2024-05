Oficina do Sebrae capacita comércio para vender mais em Rio Novo do Sul

Uma oficina do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) vai capacitar proprietários e funcionários de estabelecimentos comerciais de Rio Novo do Sul.

A iniciativa tem como objetivo compartilhar conhecimentos voltados para o aumento das vendas. As estratégias serão ensinadas durante a oficina “Faça Vitrines para Atrair Clientes e Vender mais”.

O evento, promovido em parceria com a Prefeitura de Rio Novo do Sul, será realizado, nesta quinta-feira (9), das 18h30 às 22h30, no CRAS, localizado na rua Santa Madalena.

A oficina é gratuita. Os interessados devem efetuar a inscrição pelo https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ1vsUSyJLyiPzhh_dmqr3OpgcbqGAH0U_M-O-z6_kkeSEQg/viewform. Mais informações podem ser obtidas por meio do (28) 98804 6453.