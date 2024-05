Semana do MEI: Sebrae leva capacitação para microempreendedores do ES

A rotina do empreendedor Arthur Aragão começa bem cedo. Antes do sol nascer, é possível encontrá-lo na Curva da Jurema, em Vitória, orientado a turma que vai realizar o primeiro passeio de caiaque do dia. Proprietário da empresa Almar027, ele transformou os momentos de lazer em negócios e se tornou microempreendedor individual (MEI).

Arthur faz parte de um contingente de 298.141 microempreendedores individuais no estado, segundo o DataSebrae. “No início de 2023, comecei a organizar passeios nos finais de semana e divulgava no Instagram. Em poucos meses, a atividade ganhou uma proporção tão grande que decidi me profissionalizar”, explica o empreendedor, que abriu mão de um trabalho formal de CLT para investir no novo negócio em tempo integral.

Para quem, assim como Arthur, quer se formalizar, precisa de orientação para gerir o próprio negócio ou tem o sonho de empreender, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES) vai oferecer, durante todo o mês de maio, palestras, cursos, oficinas e orientações gratuitas em todo o estado, na 15ª edição da Semana do MEI.

“Neste mês, estamos reforçando o atendimento nas Salas do Empreendedor, presentes em 74 municípios. São espaços que oferecem serviços que facilitam o dia a dia dos pequenos negócios, como formalização e encerramento do MEI, parcelamentos de débitos, alterações cadastrais, emissão de nota fiscal, acesso a crédito e muito mais”, explica Andrea Gama, analista do Sebrae/ES.

As Salas do Empreendedor funcionam em parceria com as prefeituras e com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) e a abertura delas foi potencializada em todo o estado pelo programa Cidade Empreendedora.

Mobilização nacional

Entre os dias 20 e 24 de maio, quando a Semana do MEI é realizada em todo o país, o Sebrae/ES fará um plantão de atendimentos, das 9h às 17h, em seus escritórios nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Aracruz, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Guaçuí, Venda Nova do Imigrante e Iúna. O atendimento será voltado tanto para quem deseja abrir o próprio negócio quanto para quem já empreende.

Além dos atendimentos especializados, a Semana do MEI vai oferecer capacitações gratuitas em diversos municípios do estado, como Serra, Cariacica, Vila Velha, Vitória, Aracruz, Linhares, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

Boas práticas na manipulação de alimentos, produção de conteúdo para mídias sociais, fotografia para empreendedores e como criar o perfil da sua empresa no Google são alguns dos temas que serão abordados nas oficinas, cursos e palestras. A programação, que está sendo atualizada, pode ser conferida no link https://es.loja.sebrae.com.br/semana-do-mei.

Check-up do negócio

Para o MEI que deseja impulsionar o crescimento do seu empreendimento sem sair de casa, é possível ter acesso, gratuitamente, a um relatório detalhado de feedback sobre a empresa, além de indicações de soluções que podem ajudar o empreendedor a avançar no mercado. Para isso, basta acessar o site https://es.loja.sebrae.com.br/semana-do-mei.

“O relatório apresenta a pontuação da empresa e compara essa pontuação com a de outros empreendimentos do mesmo segmento, além de oferecer recomendações personalizadas para aprimorar a gestão do negócio”, detalha Andrea.

No mesmo site, o empreendedor encontra o conteúdo especial com o passo a passo para se tornar microempreendedor, e também o que é preciso fazer após a formalização, com indicação de cursos, oficinas e consultorias para o desenvolvimento do MEI.

“O MEI pode baixar o Calendário do Empreendedor, que ajuda a planejar ações e movimentar as vendas o ano todo, cards editáveis para as redes sociais, planner, ebooks e planilhas de vendas, além de emitir documentos fiscais. Tudo isso online e gratuito”.

Crescimento após formalização

Foi após abrir um CNPJ como microempreendedor individual, em novembro de 2023, que Arthur conseguiu criar um site de reservas para os passeios de caiaque, inserir a empresa no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) e ampliar os serviços. “O site me ajudou a ter uma projeção muito maior no mercado. Com o MEI, também consegui comprar todos os equipamentos, que antes eram alugados”, contou.

O microempreendedor também contou com as orientações do Sebrae/ES para fazer o processo de registro da marca e criar um plano de negócio. “Depois que me profissionalizei, consegui organizar a empresa e passei a atender todos os dias. Por mês, levamos cerca de mil pessoas para os passeios. Está dando tão certo que vou precisar migrar para a categoria microempresa”, comemora Arthur.

O MEI é a pessoa que trabalha por conta própria e que tem um empreendimento formalizado, com faturamento anual de até R$ 81 mil. O custo para a formalização é zero. Atualmente, mais de 500 atividades econômicas podem ser inscritas como microempreendedor individual.