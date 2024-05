“PL do Veneno”: veja como votaram os deputados capixabas

Sete dos nove deputados federais capixabas votaram para que os agrotóxicos não passem pelo controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A retirada do controle dos órgãos sobre registro dos agrotóxicos foi votada na última quinta-feira (9), após os parlamentares derrubarem o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao dispositivo 47.23.001 – inciso V do § 5º do art. 4º, do PL 1459/2022 , conhecido como “PL do Veneno”.

No Senado Federal, dos 72 senadores, 4 votaram a favor do controle dos agrotóxicos pelos órgãos federais, 67 contra e 1 em branco.

Já na Câmara dos Deputados, 99 parlamentares votaram a favor do controle desses produtos pela Anvisa e Ibama, 344 contra, 1 se absteve e 10 votaram branco.

Entre os parlamentares capixabas, apenas dois votaram a favor da manutenção do controle dos agrotóxicos pelos órgãos federais.

Veja como votaram os deputados capixabas

Foto: Reprodução | Congresso Nacional

Com a decisão, o controle do registro dos agrotóxicos, pesticidas e outros produtos de controle ambiental passa a ser exclusivo do Ministério da Agricultura.