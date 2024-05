Polícia Civil tenta localizar suspeito de golpe em compra de veículo no ES

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Rio Bananal, está realizando diligências para localizar e prender um homem de 23 anos, investigado por aplicar golpes no Estado do Espírito Santo. O suspeito já tem mandado de prisão em aberto pela prática do crime de roubo, no município de Serranópolis, no Estado de Goiás.

Leia também: Polícia Civil prende dois homens e apreende materiais furtados no ES

A ação também conta com o apoio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e da 16ª Delegacia Regional (DR) de Linhares.

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional (DR) de Linhares, o suspeito chegou a aplicar um golpe parecido no município de Cariacica e em outros municípios. De acordo com as investigações, uma das vítimas do investigado, moradora do município de Rio Bananal, compareceu à delegacia para realizar uma denúncia referente a um crime de golpe.

A vítima informou que havia caído em um golpe na internet, após divulgar a venda de um veículo do modelo Celta em um site de compra e venda de carros. Por meio de um aplicativo de mensagens, a vítima fechou a venda do carro com o pai do comprador, que reside no município de Nova Venécia.

Durante a negociação, o pai do comprador informou que o filho dele iria pessoalmente verificar o veículo. No dia 8 de maio, o comprador se deslocou até Rio Bananal para poder verificar o carro, demonstrando interesse em finalizar a compra, com o valor de R$ 99 mil.

O suspeito enviou o comprovante do pagamento com o valor total para a vítima, indicando que teria realizado a transferência. A vítima entregou o veículo ao sujeito, pois acreditou no comprovante recebido. Porém, na última quarta-feira (15), a vítima foi realizar o saque do dinheiro e descobriu que o valor não havia sido depositado em sua conta. Após a denúncia, foi averiguado que o indivíduo havia utilizado documentos falsos para realizar a compra.

A vítima informou que tentou entrar em contato com o comprador por meio de mensagens e ligações, porém não obteve sucesso. Caso tenha informação sobre o paradeiro do suspeito, ligue para o Disque Denúncia 181, o anonimato é garantido.