Polícia Militar, MPES e Sejus deflagram “Operação Biscaia” no ES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-CENTRAL), com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, Polícia Militar do Espírito Santo e da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), deflagrou a fase ostensiva da “Operação Biscaia”, em Viana, no último domingo (12).

De acordo com o MPES, a investigação foi instaurada pelo Gaeco com o objetivo de investigar a atuação de integrantes da organização criminosa autointitulada “PCV”, no município de Viana e adjacências, que, agindo de forma organizada e contínua, se dedicam ao tráfico de drogas e crimes conexos, bem como para colher provas das atividades criminosas de seus membros.

As medidas investigativas efetivadas culminaram na obtenção de provas de líderes criminosos presos que demandam ordens de dentro das unidades prisionais por meio de mensagens repassadas por familiares. As determinações são repassadas e cumpridas pelos integrantes em liberdade da organização criminosa, cada qual com sua função.

A deflagração da operação teve como objetivo o cumprimento de mandado de busca e apreensão no município de Viana, em cumprimento de decisão judicial da 3ª Vara Criminal de Viana.

Os trabalhos de deflagração contaram com a participação de Policiais Militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, da 11ª Cia. Ind. de Viana e Policiais Penais da SEJUS, que atuaram nas buscas e apreensões de objetos e prisão do investigado.