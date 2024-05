Polícia Rodoviária Federal apreende 76 tabletes de maconha no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta sexta-feira (10), em Cariacica, 76 tabletes de maconha, dando o total de 45kg, que estavam sendo transportado por dois sujeitos de carro.

A equipe de ronda da PRF, durante fiscalização e combate à criminalidade, deu ordem de parada ao veículo VW/GOL, de cor branca, no km 297 da BR-101, em Cariacica.

Segundo a PRF, o condutor desobedeceu ordem de parada e iniciou uma fuga. Devido ao intenso fluxo no local, o condutor foi detido. Na vistoria do veículo, foram encontrados 46 tabletes de maconha.

De acordo com o motorista, ele estava trazendo a droga de Santa Helena/PR com destino a Serra, e receberia R$ 5 mil reais pelo transporte.

Tanto o motorista quanto o passageiro não possuíam documento de identificação. Ambos foram encaminhados para o DPJ de Cariacica, junto com a droga e o veículo.

