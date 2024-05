Premiação “Mulheres de Valor Brasil” expande após sucesso no ES

Após conquistar reconhecimento no cenário nacional com suas edições no Espírito Santo, a premiação “Mulheres de Valor Brasil” está pronta para expandir sua atuação para as principais capitais do país. A edição no Rio de Janeiro, realizada em 23 de maio, foi um sucesso, homenageando mais de 70 mulheres cariocas.

Leia também: Melhor volume desde 2015! ES exporta 636 mil sacas de café em abril

Com edições já agendadas em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Paraíba, o evento promete destacar e homenagear mulheres que se destacam em suas comunidades, inspirando e impactando positivamente suas áreas de atuação.

O “Mulheres de Valor Brasil” tem como objetivo principal reconhecer o talento, a liderança e as contribuições significativas das mulheres em diversos setores da sociedade. Desde sua primeira edição no Espírito Santo, a premiação tem sido um marco na valorização do papel da mulher brasileira, proporcionando visibilidade e incentivo para que mais mulheres possam alcançar seus objetivos e potenciais.

Aline, uma mineira com alma capixaba, é também a mente por trás do Prêmio Valor Empresarial, aberto para todos os segmentos empresariais do Prêmio Mulheres de Valor Brasil, que alcança nível nacional. Ela reconhece a importância de destacar o trabalho de mulheres extraordinárias e criar uma premiação exclusivamente dedicada a elas. O Prêmio Mulheres de Valor não apenas celebra o sucesso das empresárias, mas também promove o empoderamento feminino e fortalece a união entre empreendedoras.

“Carrego a herança de mulheres guerreiras, por isso eu digo, nunca permita que abafem seus sonhos e digam que você não é capaz. Vamos compartilhar nossas batalhas. Vamos ser heroínas de nossa própria história”, diz Aline, a anfitriã do prêmio. “É uma honra criar uma premiação como essa, todas as participantes me representam e quero que cresçamos juntas. Somos Mulheres de Valor.”

Com a expansão para outras regiões do país, o “Mulheres de Valor Brasil” busca não apenas celebrar as conquistas individuais, mas também criar uma rede de apoio e inspiração que transcende fronteiras geográficas. As próximas edições nas capitais mencionadas prometem ser eventos marcantes, reunindo personalidades influentes, líderes de pensamento e, é claro, as próprias homenageadas, em uma atmosfera de reconhecimento e empoderamento feminino.

As inscrições para a premiação “Mulheres de Valor Brasil” já estão abertas, e mulheres de todas as áreas e regiões são encorajadas a participar. Se você conhece uma mulher que merece ser reconhecida por suas conquistas e impacto positivo, não deixe de indicá-la para esta premiação que está ganhando destaque em todo o país. Para mais informações sobre inscrições e detalhes das edições em outras capitais, acesse o Instagram oficial @premiomulheresdevalor e acompanhe as redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e atualizações.