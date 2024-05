PRF escolta caminhões com doação para a população do Rio Grande do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está escoltando caminhões de donativos que chegam de diversos locais do país que estão sendo destinados a população do Rio Grande do Sul.

De acordo com a PRF, o órgão permanece no trabalho de resgate, na desobstrução de rodovias e no transporte de mantimentos para a população do Rio Grande do Sul.

A PRF informou que o objetivo da escolta é garantir a fluidez do trânsito, o transporte seguro dos donativos, já que algumas rodovias foram danificadas, a diminuição no tempo de deslocamento dos veículos, e a segurança de quem trabalha na entrega dos materiais doados.

Além disso, os caminhões escoltados pela PRF transportam, entre outros donativos, alimentos, remédios, combustível e água potável. Ao todo, os policiais rodoviários federais escoltaram 823 veículos com donativos para o Rio Grande do Sul.