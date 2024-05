PRF prende motorista e passageiro na BR-101 no intervalo de 2h

Dois motoristas, que conduzia dois veículos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal no intervalo de 2 horas na BR-101, em Viana e Linhares, na tarde do último sábado (25).

Na primeira abordagem, em Linhares, os agentes abordaram um veículo Celta, de cor branca, no km 152 da BR-101. No interior do veículo, próximo ao freio de mão, os agentes encontraram uma sacola com um revólver calibre 32, municiado, e uma bolsa com o valor de R$ 605,50 em espécie. Diante das informações obtidas, foi constatada, a princípio, ocorrência de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Já duas horas após o primeiro ocorrido, no km 304 da mesma rodovia, em frente ao posto da PRF em Viana, os policiais rodoviários federais abordaram um carro Volkswagen/Crossfox. Ao consultar a documentação do condutor e do passageiro no sistema, foi averiguado que havia um mandado de prisão em aberto, expedido no dia 24 de outubro de 2022, em desfavor do passageiro.

Portanto, ambas as ocorrências foram encaminhadas para as autoridades para os procedimentos legais cabíveis.