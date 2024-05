PRF recupera carro roubado há mais de dois anos no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro clonado, no km 270 da BR 101, Serra, na tarde desta segunda-feira (27).

Leia também: Homem é preso por descumprir medida protetiva em Muniz Freire

Segundo a PRF, durante ronda realizada pela equipe, com foco no combate a criminalidade, foi abordado um veículo Renault/Kwid. Ao realizar a vistoria no veículo, identificou-se que havia marcas de adulterações, sendo constatado que o automóvel original possuía restrição de roubo expedido em 27 de novembro de 2021, no município de Salvador, Bahia.

Segundo a PRF, o condutor informou que está com o carro a cinco meses, tendo recebido o veículo como pagamento de dívida, de um indivíduo que possuía uma oficina e trabalha com compra e venda de automóveis.

O homem foi encaminhado, juntamente com o automotor, para o DPJ da Serra, para as devidas providências.