PRF recupera veículos clonados em menos de 12h no Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal recuperou três veículos clonados, em menos de 12 horas, que circulavam pela rodovia federal na tarde da última terça-feira (7). A recuperação aconteceu no km 308 da BR-101, em Viana.

Segundo a PRF, na primeira ocorrência, os Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal avistaram uma motocicleta Honda/NXR 150 Bros, de cor branca, estacionada próxima a um posto de gasolina. Nenhuma pessoa no local se apresentou como proprietário da moto.

No entanto, após vistoria no veículo, os agentes constataram que o chassi e motor estavam com sinais adulterados. Diante dos fatos, a motocicleta foi encaminhada para a Delegacia de Furtos e Roubo de veículos da Grande Vitória.

Além disso, na segunda ocorrência, os agentes abordaram um veículo Honda/Civic EXL cinza, emplacado no Estado do Rio de Janeiro. O condutor afirmou aos agentes que comprou o veículo do primo e que havia adquirido pelo valor de R$ 120 mil, já tendo efetuado o pagamento de metade.

Sendo assim, os policiais federais fizeram a vistoria no veículo e constataram adulteração nos sinais de identificação do chassi e do motor, sendo um clone do veículo roubado no dia 30 de maio de 2024, também na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, o condutor e veículo foram encaminhados à 14ª Delegacia Regional de Cariacica.

E na terceira ocorrência, os policiais abordaram, dessa vez, um veículo Chevrolet/Cuze, de cor branca. Para os agentes, o condutor disse que comprou o veículo em Guarapari e que havia adquirido pelo valor de R$ 35 mil. No entanto, após vistoria no veículo, foi constatado que o chassi estava suprimido, sendo um clone do veículo roubado no dia 19 de agosto de 2019 na cidade do Rio de Janeiro.

Portanto, o condutor e veículo também foram encaminhados à 14ª Delegacia Regional de Cariacica.

A moto também foi abordada pelos agentes na BR-101, em Viana | Foto: Divulgação/PRF