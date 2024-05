PRF reforça equipes nas áreas atingidas pelas chuvas no RS

Já chega a 394 o número de policiais rodoviários federais que trabalham diretamente nas áreas atingidas pela pior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. São agentes que atuam no resgate de vítimas e animais, transporte de mantimentos e na desobstrução de rodovias.

Em razão das interdições – parciais ou totais – das BRs que cortam o estado, a PRF também utiliza aeronaves e embarcações para chegar a áreas de difícil acesso. Nesses locais, as equipes resgatam pessoas e animais isolados e levam mantimentos, como água mineral e materiais de higiene pessoal.

Por terra, o trabalho é realizado para garantir a fluidez e segurança do trânsito nas regiões atingidas pelas chuvas. Atualmente, 50 trechos de rodovias federais têm pontos de interdição, 37 com interdição total e 13 parcial. Devido a essa situação, a PRF orienta que a população se desloque pelas áreas afetadas apenas em situações de emergência.

Confira os trechos de rodovias federais interditados no perfil da PRF no X (@prfbrasil).

Força de trabalho da PRF no RS

Policiais que atuam nas áreas atingidas: 394

Pessoas resgatadas: mais de 3000

Animais resgatados: mais de 100

Viaturas utilizadas nos resgates: 81

Aeronaves utilizadas nos resgates: 04 helicópteros

Trechos de rodovias federais interditados: 50 (37 total e 13 parcial)

Fonte: PRF