Primeiros meses de 2024 mantêm crescimento de abertura de empresas no ES

O primeiro quadrimestre de 2024 contabilizou um aumento no número de constituições de empresas em relação a 2023, ano em que houve recorde de aberturas. Foram registradas na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees), de janeiro a abril, 7.040 empresas – 12,3% a mais que 2023.

Fevereiro e abril, por sua vez, alcançaram um crescimento ainda maior de 33,88% e 26,3%, respectivamente, em relação aos mesmos meses do ano passado. Foram 1.328 constituições em fevereiro de 2024 e 1.907, em abril.

Leia também: Semana do MEI: Sebrae leva capacitação para microempreendedores do ES

Até o mês abril, das empresas registradas, 4.188 empresas foram abertas em menos de 10 minutos, o que equivale a 72,3% do total que compõe o ranking das aberturas pela Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM).

Quanto à natureza jurídica, as sociedades empresárias limitadas ficam na frente com 12.095 registros, seguidas de empresário individual, com 1.364, e sociedade anônima fechada, com 533.

Abertura de empresas

Em relação às atividades que mais registraram aberturas recentemente (dados de abril) estão serviços combinados de escritório e apoio administrativo (190); Transporte rodoviário de carga (144); Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (143); Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (133); e Comércio varejista de bebidas (119).

Já quanto ao tempo de resposta nas consultas prévias, Vitória é a mais célere, com 14min48seg, seguido de Mucurici (20min01seg); Santa Maria de Jetibá (1h49min53seg); Cariacica (2h21min58seg); Vila Velha (2h26min43seg) e Santa Leopoldina (2h38min40seg).