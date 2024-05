Produtos orgânicos X convencionais: quais são os mais caros no ES?

Para desmistificar a ideia de que produtos orgânicos são mais caros e, logo, não são acessíveis para toda a população, um projeto de pesquisa, realizado na Região Metropolitana da Grande Vitória, apresenta um levantamento de preços de 25 produtos orgânicos encontrados em feiras da região.

A pesquisa compara estes mesmos itens e quantidade, porém de origem convencional, em mercados e supermercados.

LEIA TAMBÉM: Médico capixaba morto no RS pode ser homenageado na Casa de Leis do ES



O levantamento é uma parceria da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e a Comissão de Produção Orgânica do Espírito Santo, a CPorg-ES.



A iniciativa partiu do coordenador de Agroecologia da Seag, Luciano Fasolo. A pesquisa de preços foi realizada em parceria com o Incaper. De acordo com o idealizador, os resultados apontaram que, em 20 itens dos 25 verificados, foram detectados preços menores em feiras orgânicas. No caso dos produtos orgânicos, a diferença chega a 50% mais barato que os convencionais.



“Muitas pessoas deixam de visitar uma feira orgânica por medo dos preços ou por achar que produto orgânico é só para as classes mais favorecidas. O levantamento mostra que o produto orgânico é sim acessível para todos, além de não serem mais caros, os produtos orgânicos têm outros diferenciais como maior tempo de geladeira, ou seja, duram mais, além de serem mais saborosos e saudáveis, haja vista que são produzidos sem a utilização de agrotóxicos ou qualquer insumo químico, o que é bom para a saúde e para o meio ambiente”, explica o coordenador.



A coordenadora de Agroecologia do Incaper, Andressa Alves, destaca o papel do consumidor no fortalecimento da cadeia agroecológica. “Adquirindo produtos orgânicos nas feiras, o consumidor escolhe financiar o agricultor familiar, que cuida da terra como seu lar e que será o lar de seus filhos, financia uma produção de alimentos agroecológica que cuida do meio ambiente e, em tempos de preocupação com as mudanças climáticas escolher uma produção agroecológica é também um ato de cidadania”.

Live no YouTube

O Incaper transmite, nesta terça-feira (28), às 15h, a Live: Produto Orgânico: justo e sustentável – preços dos produtos no Espírito Santo. Onde o tema será amplamente discutido, pelo autor, o coordenador de Agroecologia da Seag, Luciano Fasolo, e Andressa Alves, coordenadora de Agroecologia do Incaper.