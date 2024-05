Programa oferece kits multimídia para escolas públicas do ES

A EDP, empresa de energia que atua em todos os segmentos do setor elétrico, iniciou a entrega de kits multimídias para 20 escolas públicas nos estados do Espírito Santo, Goiás, Paraíba e São Paulo. A ação tem como objetivo contribuir para a inclusão digital e é complementar a outras iniciativas do programa EDP nas Escolas, que visa colaborar com a qualidade do ensino público por meio de ações formativas, extracurriculares, de cidadania e de melhoria do ambiente escolar.

Os kits multimídias contam com roteadores, que melhoram a conexão wi-fi e o acesso à internet, caixas de som, microfones e projetores, que vão beneficiar cerca de 450 professores e 5.500 alunos do 1º ao 9º ano. “O mundo está cada vez mais conectado e a inclusão digital é essencial para promover melhorias no ensino por meio da tecnologia e de ferramentas digitais, permitindo a realização de atividades lúdicas, educacionais e interativas”, comenta Dominic Schmal, diretor de ESG da EDP no Brasil.

Os kits estão sendo entregues às instituições que ingressaram no Programa EDP nas Escolas entre 2023 e 2024. Outras 51 escolas já haviam recebido o kit nos anos anteriores. O Programa EDP nas Escolas está alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e à agenda 2030 da ONU, que estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a serem atingidos nos próximos sete anos. Com esta iniciativa, a EDP colabora para as metas dos ODS 1 (erradicação da pobreza), 4 (educação de qualidade), 10 (redução das desigualdades) e 11 (cidades e comunidades sustentáveis).