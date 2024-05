“Quem não abraçar a transformação vai sofrer”, diz especialista em IA

Uma imersão profunda sobre inteligência artificial (IA). Assim foi a terceira edição conecta.ceo, evento realizado pelo Base27 – maior Hub de Inovação do Estado. O encontro, cuja correalização foi da Timenow, mantenedora do Hub e uma das 5 maiores empresas de engenharia consultiva do Brasil, reuniu mais de 100 CEOs e executivos de grandes empresas nesta quinta (16).

Michele Janovik, CEO do Base27, frisou a importância do Hub no Estado. “Estamos contribuindo para formar as mentes inovadoras que irão ajudar a transformar as empresas e o ecossistema. O Base27 tem um trabalho pioneiro em ser uma ponte entre a academia (seja de ensino superior, técnico ou escolas de ensino médio e fundamental) com o mercado de trabalho, com as empresas. Hoje, nos reunimos aqui para falar de inteligência artificial e o impacto para os negócios. O poder de nos conectarmos genuinamente é uma habilidade tipicamente humana. Empatia, compaixão, cuidado com as pessoas”.

O CEO da Timenow, Antônio Toledo, destacou que criar um ecossistema no Estado para que todas as empresas, seja de forma direta ou indireta, fiquem mais fortes é importante e isso o Base27 está fazendo. “Há força está nas conexões. Temos muitas iniciativas aqui, todas conectadas, e isso vai transformar o Espírito Santo num estado ainda mais pujante”.

O novo papel do CEO e o futuro da liderança

Com palestra com o tema “O novo papel do CEO e o futuro da liderança”, Alexandre deu início às apresentações. “Percebi que líderes precisam se conectar com as ferramentas contemporâneas. E inteligência artificial está totalmente neste contexto. O mundo está em constante transformação. Estamos vivendo a mais ampla e profunda transformação social da história da humanidade. E mais, ela está sendo rápida. Hoje, quem não abraçar a transformação ou está alienado ou vai sofrer. A existência precede a essência e a IA está impactando nossa existência. Por isso, precisamos pensar sobre nossa existência neste contexto de transformação. Os líderes precisam repensar a forma de atuar em suas empresas e se adaptar à nova dinâmica de uso da máquina”.

Para tratar sobre “Inteligência Artificial: Surfando no Tsunami”, o evento trouxe o renomado especialista em inovação e transformação digital Walter Longo.

Não é apenas algoritmo

Para Walter, quando se fala de IA, não se fala apenas de algoritmo. “Não se trata somente de tecnologia, mas do ser humano, de como reagimos para ter sucesso ao usá-la. Há 20 anos tivemos o surgimento da internet, uma onda que quem conseguiu surfar saiu na frente. Hoje, temos a IA, que chega como um tsunami. Assim, ficar assistindo a formação dele não dá. A gente precisa aprender a surfar nele, ou seja, saber usar. A relação humano-máquina é o que gerou o burburinho atual em relação à IA”.

Walter também reforçou que o que se conhece sobre IA, usando o ChatGPT, por exemplo, “é só um arranhão do que a máquina é capaz de fazer”.

“O ChatGPT é uma simbiose entre o Oráculo de Delfos e a lâmpada de Aladim”. “Temos uma infinidade de IA para diversos segmentos. Basta a gente pedir que ela faz. Diante de tantas possibilidades, todos nós precisamos tomar uma decisão a partir de agora: que parte do meu trabalho eu quero otimizar e que parte eu quero automatizar? Essas ferramentas estão aí pra isso. A partir daí a gente precisa entender nosso papel. Daqui pra frente, o único limite é a imaginação. As novas habilidades que devem estar ‘afiadas’ para utilizar da melhor forma a IA são: imaginação, expressão e repertório. Não estamos mais em tempos de mudança, estamos numa mudança de tempo. É uma franja de tempo, um hiato de tempo que exige que nós tomemos uma decisão, se queremos continuar sendo normais ou se queremos ser exponenciais”.

Painel

Os palestrantes também participaram de um painel com Frederico Comério, CTO da Intelliway, e Fabiana Dutra, Diretora de Pessoas, Cultura e Transformação da Timenow. Entre os temas tratados por eles estava “Os impactos setoriais da IA generativa”. Eles destacaram que diversos setores estão altamente suscetíveis à disrupção causada pela IA generativa devido à natureza de suas operações e à capacidade da IA de transformar processos tradicionais.

Wilson Calmon finalizou o evento agradecendo a presença de todos os presentes e principalmente aqueles que acreditam no projeto, o Base27. Contudo, todos os desafios falados neste evento ficará muito mais fácil com o colaborativo. O trabalho que conseguimos com a academia e com que está se engajando é importante. Obrigado a todos que estão nesta jornada”, finalizou.