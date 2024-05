Terceira equipe de bombeiros capixabas chega ao Rio Grande do Sul

A terceira equipe composta por 12 bombeiros e um cão de busca e resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) chegou ao Rio Grande do Sul e já se apresentou ao comando local neste sábado (18).

Segundo o CBMES, com a chegada, a segunda equipe de bombeiros, composta por 15 militares, foi desmobilizada e já está na estrada de volta para o Espírito Santo. A primeira equipe chegou ao Estado na última sexta-feira (17).

A equipe que assumiu o serviço neste sábado dará continuidade ao trabalho desempenhado por seus antecessores. Os bombeiros capixabas estão trabalhando sob comando do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul e, neste momento, a missão é procurar por pessoas desaparecidas. Neste domingo (19), a guarnição foi encaminhada para o município de Taquari.

O envio e retração de equipes de todo o Brasil é realizado conforme o planejamento do Conselho Nacional de Bombeiros Militares (Ligabom), que coordena a integração das corporações de todo o Brasil. O objetivo é que os efetivos dos outros estados sejam empenhados para atender as demandas do Rio Grande do Sul de forma integrada e sem desperdício de recursos.

O governador Renato Casagrande deu autorização permanente para o envio de bombeiros capixabas, conforme for demandado pelo planejamento nacional.