Temperaturas terão ligeira queda nesta quinta (16); confira a previsão

A quinta-feira (16), será com muitas nuvens, e algumas aberturas de sol, devido a passagem rápida de uma frente-fria pelo mar, e ao transporte de umidade do mar, transportada por ventos costeiros que sopram em direção ao litoral.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, chove de forma esparsa, em todo o Estado, em alguns momentos do dia. As temperaturas terão ligeira queda.

Na Grande Vitória, muitas nuvens, com chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens, com chuva fraca em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens, com chuva fraca em alguns momentos na região das três santas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens, e chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens e a algumas aberturas de sol, mas sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens, e chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.