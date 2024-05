Tráfico de drogas: jovem é preso e adolescente apreendido em Alegre

Na noite desta sexta-feira (24), por volta das 20h17, os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão da Polícia Militar (PM-ES) apreenderam um adolescente, de 16 anos, e detiveram um jovem, de 18 anos, suspeitos de tráfico de drogas em Alegre.

Os policiais abordaram os suspeitos na localidade de José Braga da Silva. Com eles, foram encontradas três pedras grandes e 47 pedras pequenas de crack, três papelotes de cocaína e R$182,00.

Segundo a PM, o adolescente foi apreendido e o jovem detido, ambos para a 6ª Delegacia de Polícia Civil de Alegre.

A polícia ainda destaca que durante a confecção do Boletim de Ocorrência, os militares flagraram o suspeito coagindo o adolescente a assumir a culpa, alegando que não daria nada.

