Vereador de Guaçuí lamenta morte de irmão em rodovia no Sul do ES

O vereador de Guaçuí Wanderlei Moraes (União) lamentou a morte do seu irmão e pré-candidato a vereador Márcio Morares (União), após acidente de trânsito na rodovia ES-484, nesta quinta-feira (30).

“Luto pela perda de um irmão querido! Obrigado pelas orações e abraços nesse dia de dor”, disse o vereador por meio das suas redes sociais.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

Em relato à Polícia Militar, o motorista da carreta afirmou que estava chegando ao município para fazer entrega de cimento. Ao manobrar o veículo para retornar, o carro, modelo Fiat Ideia, que era dirigido pelo irmão do vereador não conseguiu frear e bateu na lateral da carreta.

Márcio Moraes seguia de São José do Calçado sentido à Guaçuí. O motorista da carreta fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo da vítima foi removido para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

