Violência no ES: idoso é esfaqueado dentro de apartamento

Um idoso, de 68 anos, foi esfaqueado dentro do apartamento de um prédio no Centro de Vitória. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência, nesta sexta-feira (24).

No local, uma funcionária do edifício levou os militares ao apartamento da vítima. O idoso relatou que, há alguns dias, havia conhecido um indivíduo com quem começou um relacionamento causal, e, desde o dia 22, esse indivíduo estava em sua residência.

“O homem relatou que na sexta-feira (24) o suspeito, portando uma faca, anunciou que era um roubo e, como a vítima não possuía uma grande quantia, lhe desferiu dois golpes com a faca, fugiu com seus pertences e o deixou trancado. O SAMU foi acionado e o homem socorrido ao HEUE”, relata a PM por meio de nota.

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações.