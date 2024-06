19 jogos do ES faturaram na última Lotofácil. Confira as cidades da sorte

19 apostas do Espírito Santo acertaram 14 números na última Lotofácil. O prêmio individual para os apostadores foi de R$663,46, referente ao concurso 3141, sorteado na última sexta-feira (28).

Leia também: Criminoso rouba casa no sul do ES após render esposa e filha de policial

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os capixabas sortudos são das cidades de Barra de São Francisco, Cariacica, Conceição da Barra, Guarapari, Ibiraçu, Linhares, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

Os números sorteados foram: 02 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24. Seis apostadores de outros estados acertaram os 15 números e levaram o prêmio principal da Lotofácil; cada um desembolsou a quantia de R$199.716,28.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.