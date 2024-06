Acidente com bicicleta elétrica provoca morte em Apiacá   

Um homem que andava com uma bicicleta elétrica morreu após o veículo bater em um carro, nesta sexta-feira (21), em Apiacá.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi acionada. Em relato aos militares, a motorista do carro, modelo Honda Civic, informou que o fato ocorreu quando estava saindo da rua Leopoldo Gomes para acessar a rua Florentino Ávidos, sentido Praça Nossa Senhora Aparecida.

LEIA TAMBÉM: ES sedia maior conferência sobre sustentabilidade e ESG do Brasil

Segundo ela, quando se posicionou para acessar a rua Florentino Ávidos, o condutor da bicicleta elétrica, que trafegava em alta velocidade, bateu em seu veículo que ainda estava no acostamento.

A Polícia Militar acionou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ao chegar ao local, uma socorrista constatou que o condutor da bicicleta elétrica já estava morto.

A motorista do carro foi conduzida para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.