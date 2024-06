ES sedia maior conferência sobre sustentabilidade e ESG do Brasil

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), anuncia a participação no Sustentabilidade Brasil, destacado como a maior conferência nacional sobre sustentabilidade e ESG. O evento será realizado da próxima segunda-feira (24) até a quinta-feira (27), no Pavilhão de Carapina, com entrada franca e aberto ao público.

A iniciativa busca engajar a comunidade e fortalecer o diálogo com o público e iniciativas acadêmicas. Além disso, o evento Sustentabilidade Brasil reunirá líderes, autoridades, especialistas e indivíduos engajados em encontrar soluções práticas e sustentáveis para desafios, como mudanças climáticas, transição energética, mercado de carbono, agronegócio sustentável e ecoansiedade.

LEIA TAMBÉM: Gestão das águas das chuvas é alvo de projeto no Espírito Santo

Além disso, durante o evento, a Secti estará presente com um estande dedicado à exposição de projetos e soluções inovadoras na área da ciência e da tecnologia. Portanto, os laboratórios do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (Cpid) — Lacar, Elem e Niades — participarão da conferência para apresentar seus projetos. O Elem, focado em Cidades Sustentáveis, com o laboratório de eficiências energéticas, exibirá iniciativas, como a árvore fotovoltaica no Parque Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha, além de projetos de aquaponia para a segurança alimentar em comunidades indígenas. Também serão destacados o projeto da usina fotovoltaica e outras realizações dos laboratórios do Cpid.

Conferência sobre sustentabilidade

“O Sustentabilidade Brasil representa um marco significativo em nosso compromisso com o futuro sustentável. Estamos entusiasmados em promover um diálogo aberto e produtivo que possa inspirar novas soluções e catalisar ações concretas em prol de um futuro mais sustentável para todos”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) estará presente na feira. “O que fazemos aqui hoje é fundamental para avançar nas pautas ambientais”, afirmou o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni. “Trazemos os principais nomes do país para discutir o meio ambiente. Hoje, fazemos importantes entregas para o nosso estado. São mais de 50 motos com recursos do Proesam, nosso programa de apoio aos municípios. Além disso, outros 153 equipamentos de Bem-Estar Animal e 204 coletores de lixo”, pontuou Rigoni.

Atualmente, a secreataria mandou para a Ales o Fecam, que será um marco no Estado. Portanto, “o Fundo de Compensação Ambiental permitirá investimentos ainda maiores. O Espírito é referência ambiental no país e queremos ir ainda mais longe”, completa o secretário.



Serviço:



Sustentabilidade Brasil



Data: 24 (segunda-feira) a 27 (quinta-feira) de junho.

Local: Pavilhão de Carapina, Av. Marginal, 5.196 – Jardim Carapina, Serra – Espírito Santo.



Inscrições: https://shortlurl.com/WKUU



Confira a programação: https://sustentabilidadebrasil.com/evento/programacao/#24.