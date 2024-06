Adolescente é apreendido após assaltar mãe e filho no ES

Um adolescente, de 14 anos, foi apreendido após cometer um assalto contra uma mãe e seu filho na Praia do Canto, em Vitória, na tarde da última quinta-feira (13).

Segundo a Guarda Civil Municipal de Vitória, uma equipe foi abordada por uma mulher, de 50 anos, acompanhada do filho, na altura da Avenida Saturnino de Brito.

“A senhora nos informou que ela e seu filho tinham acabado de sofrer um assalto enquanto circulavam de bicicleta. As vítimas contaram que foram abordadas por dois indivíduos a pé, um deles teria mostrado o que seria o cano de uma arma na cintura e, desse modo, tomaram as duas bicicletas. De imediato, repassamos as características dos suspeitos e também dos objetos roubados no rádio para as demais equipes da Guarda de Vitória”, detalhou o inspetor Rocha, do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop).

Além disso, ele não demorou para os guardas visualizarem um homem com as características descritas. Segundo a GCM, a equipe estava patrulhando nas proximidades da Praça de Gurigica quando viu um rapaz em uma bicicleta azul e com cestinha entrando na Rua Desembargador Gilson Mendonça. Logo, os guardas realizaram a abordagem.

Leia também: Polícia prende suspeito da morte de servidor da Prefeitura de Marataízes

O adolescente foi levado para a Delegacia do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle), onde foi reconhecido pela declarante. A bicicleta recuperada foi devolvida para a vítima. O caso ficou a cargo da Polícia Civil para que seja identificado o comparsa do adolescente.