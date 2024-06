Polícia prende suspeito da morte de servidor da Prefeitura de Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, com apoio da Guarda Municipal, prendeu um homem de 27 anos, nesta sexta-feira (14). Ele é suspeito pela morte do servidor da Prefeitura de Marataízes, Marcos Rogélio Fernandes Louzada, de 55 anos.

Segundo a PC, a equipe composta por policiais civis, com apoio de um guarda municipal de Itapemirim, cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito de homicídio. No entanto, o objetivo era cumprir a prisão temporária do suspeito e coletar indícios para a instrução do inquérito policial.

Além disso, no local, foi localizado um cordão de crucifixo amarelado e um aparelho celular quebrado, que foram apreendidos para averiguação. Entretanto, o suspeito não estava no local.

Suspeito se entregou

Já no fim da tarde, sabendo que estava sendo procurado, o suspeito compareceu à 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, acompanhado de seu advogado. Aliás, os policiais cumpriram um mandado de prisão temporária e deram voz de prisão. O suspeito foi entregue à autoridade policial.

“Após a prisão do suspeito, faz-se necessário realizar acareações para identificar a real motivação do crime e os benefícios obtidos pelos investigados”, disse o chefe da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, delegado Djalma Pereira Lemos.

Portanto, após os procedimentos de praxe, a equipe encaminhou o suspeito ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itapemirim.

Prefeitura de Marataízes lamentou a morte do servidor

O servidor de Marataízes foi assassinado a tiros dentro de um carro na tarde do dia 25 de abril, no bairro Joacima, em Itapemirim. Aliás, a equipe realizou buscas na casa do suspeito, localizada em Pontal da Barra, Marataízes.

A Prefeitura de Marataízes emitiu uma nota nas redes sociais, lamentando a morte do servidor público. “O Prefeito Robertino Batista, e o Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, Paulo Veiga, manifestam profundo pesar pela perda irreparável do servidor público, com mais de 20 anos de serviços prestados a Marataízes, Marcos Rogélio Fernandes Louzada, mais conhecido como Bapo. Que Deus conforte o coração de toda família e daqueles que eram mais próximos”, diz a nota.