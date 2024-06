Agropecuária no ES: abate de bovinos apresenta crescimento significativo

Mais um conjunto de análises econômicas sobre a agropecuária no Espírito Santo começa a ser disponibilizado pelo Governo do Estado.

A cada três meses, os interessados em acompanhar os cenários da produção leiteira, de ovos ou de abates no Estado poderão acessar o Relatório de Produção Animal no site da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag).

O documento oferece uma análise detalhada sobre a produção de aves, suínos, bovinos, leite e ovos de galinha no Espírito Santo. Os resultados da primeira edição do relatório, que terá atualizações periódicas, são referentes ao primeiro trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023.

O secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, destacou que a publicação é importante tanto para os empreendedores do setor quanto para os órgãos governamentais responsáveis por políticas públicas dessa área. “O documento tem o objetivo de acompanhar a conjuntura do setor agropecuário, compreendendo a relação comercial entre a indústria e os produtores, e orientando estratégias para o desenvolvimento do agronegócio capixaba”, considera Bergoli.

O relatório referente ao primeiro trimestre de 2024 revela importantes tendências na produção animal, com destaque para os seguintes pontos.

Abate de aves



O peso total das carcaças de aves abatidas registrou uma leve queda, passando de 33.015 toneladas no primeiro trimestre de 2023 para 32.662 toneladas no mesmo período de 2024. Esta redução de 1,07% sugere uma estabilidade no setor, apesar das variações sazonais e econômicas.

Abate de bovinos



O abate de bovinos apresentou um crescimento significativo, com o peso total das carcaças aumentando de 12.085 toneladas no primeiro trimestre de 2023 para 17.567 toneladas em 2024, uma elevação de 45,32%. Este aumento reflete um maior dinamismo e eficiência na cadeia produtiva de carne bovina no Estado.

Abate de suínos

O peso total das carcaças de suínos também registrou um crescimento expressivo, de 5.959 toneladas no primeiro trimestre de 2023 para 7.564 toneladas no mesmo período de 2024, representando um incremento de 26,94%. Este resultado indica um fortalecimento da suinocultura capixaba.

Produção de Leite



A quantidade de leite cru, resfriado ou não, adquirido pela indústria aumentou de 62,8 milhões de litros no primeiro trimestre de 2023 para 65,8 milhões de litros em 2024, um crescimento de 4,78%. Este aumento na produção de leite evidencia a melhoria na gestão e na qualidade dos processos produtivos.

Produção de ovos



A produção de ovos de galinha também apresentou um crescimento, passando de 84,3 milhões de dúzias no primeiro trimestre de 2023 para 85,9 milhões de dúzias no mesmo período de 2024, um acréscimo de 1,88%. Este avanço é indicativo da expansão e consolidação da avicultura de postura no Estado.

Dados da produção animal



As informações disponibilizadas no relatório foram geradas pela Gerência de Dados e Análises da Seag, com dados de pesquisas oficiais realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), garantindo a precisão e confiabilidade das informações.

A análise desses indicadores é crucial para compreender as dinâmicas do setor agropecuário, permitindo a formulação de políticas públicas mais assertivas e o fortalecimento da economia rural no Espírito Santo.

Para mais informações, acesse o relatório completo no https://seag.es.gov.br/producao-animal-no-espirito-santo