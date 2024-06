Governo do Estado inaugura obras de infraestrutura em Bom Jesus

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), esteve, na manhã desta sexta-feira (27), no município de Bom Jesus do Norte, na região do Caparaó, para a entrega de obras, além da autorização de novos investimentos.

LEIA TAMBÉM: PF cumpre mandados contra secretária de saúde e empresário no ES

Foram entregues a academia popular e quadra de esportes do bairro Grande Vitória (recurso federal); calçamento rural de Limoeiro, Macário e Vizula, no valor de R$ 166.426,60. Além disso, foi realizada a entrega da obra de estabilização de encosta com ampliação de geocomposto – pvc e muro de contenção no bairro São João, no total de R$ 2.132.429,61.

Renato também realizou a assinatura da ordem de serviço de recapeamento asfáltico de diversas ruas, nos bairros: Vista Alegre, Belvedere, Silvana, São João, Centro, Chácara do Macário e Dona Léa, no valor de R$ 2.968.151,70. Construção de uma galeria para cobertura de uma vala negra no bairro Alverino Silva Martins, com valor de R$ 5.436.282,15. Construção da unidade de saúde do bairro Vista Alegre, R$ 2.186.500,00 e construção do centro de educação infantil do bairro Silvana, R$ 3.440.000,00.

Casagrande também realizou a autorização de repasse para obras de estabilização de encosta com aplicação de pvc e muro de contenção da escola São Sebastião, no valor de r$ 1.168.108,12 e anunciou o repasse de recursos para construção do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com valor de R$ 1.200.000,00. Além disso, assinou ordem de fornecimento de um caminhão truck com caçamba basculante, no valor de R$ 549.000,00.

O total de investimentos do governo do Estado em Bom Jesus do Norte, totalizam R$ 19.246.898,16, que irão beneficiar cerca de 10. 254 pessoas.