Anchieta investe em tecnologia que gera economia para o poder público

Servidores da Prefeitura de Anchieta já podem se cadastrar para acessar o novo contracheque on-line.

O portal do servidor traz também outras funcionalidades, como: ficha funcional, ficha financeira e certidão de tempo de serviço simplificada. Vídeo da Gerência Estratégica de Recursos Humanos ensina o passo a passo. Peça pelo zap do RH: (28) 99968-8827.

LEIA TAMBÉM: Espírito Santo se prepara para Copa Nacional de Futebol Quilombola

“Para o primeiro acesso, o servidor tem de utilizar o número do CPF para login e senha. Após, será direcionado a criar uma nova senha”, explicou a gerente de RH Rosi Gusmão. Para os servidores da Saúde, o RH criou um link específico.

Ela completou com uma informação importante. “Ao utilizar o contracheque on-line, você ajuda a diminuir o uso do papel, colaborando para o meio ambiente e sem contar que suas informações estarão muito mais seguras”. Clique aqui para acessar o novo contracheque on-line. Servidores da Saúde acessam aqui.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.