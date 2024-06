Anchieta: selo especial é criado para homenagear cidade

Anchieta celebra 445 anos de fundação no dia 15 de agosto de 2024. E para comemorar a data, a Prefeitura de Anchieta, por meio da Gerência Municipal de Comunicação Social, criou um selo alusivo para ser utilizado por todas intituições e pessoas do município que desejarem celebrar a importante data.

Sendo uma das cidades mais antigas do Brasil, Anchieta iniciou sua fundação em 15 de agosto de 1579. O início da construção da igreja matriz, que hoje compõe o Santuário Nacional de Anchieta, é considerado pelos historiadores como o marco da fundação.

O povo de Anchieta é formado por diversas etnias, entre elas indígenas, africanas e europeias.

A imagem do selo foi embasada com elementos da iconografia da cidade, além de cores e traços que rementem a arquitetura, riquezas naturais e à história secular.

Datas importantes para a cidade de Anchieta:

12 de agosto – Data de assinatura da lei Estadual que eleva a Vila de Benevente à categoria de cidade, no ano de 1887 (Lei nº 6, de 12/08/1887).



15 de agosto – Fundação da cidade de Anchieta, com base no início da construção da igreja, hoje Santuário Nacional de São José de Anchieta – 15 de agosto de 1579. Nesse dia também é comemorado pelos católicos Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade.



02 de dezembro – Em 1887, foi o dia em que a lei de elevação à cidade da Vila de Benevente foi oficializada em ata na Câmara Municipal, sendo reconhecida pelos vereadores e pela população da época.

