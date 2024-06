​Aplicativo “Vila Velha On” leva prefeitura a ganhar prêmio de inovação

O prefeito Arnaldinho Borgo recebeu o prêmio de Prefeito Inovador, em reconhecimento ao lançamento do aplicativo “Vila Velha On”, desenvolvida pela Secretaria de Tecnologia e Inovação do município.

Leia também: “​Economia Solidária como Política Pública” é tema de conferência

O prêmio foi entregue durante o 1º Congresso Capixaba de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado em Vitória. O secretário de Tecnologia e Inovação, Abel Neto, representou o prefeito na cerimônia de premiação.

“Esse prêmio destaca nosso compromisso em investir em tecnologia para melhorar a vida dos cidadãos. Com o Vila Velha On, você pode acessar diversos serviços públicos oferecidos pela Prefeitura de Vila Velha, acompanhar solicitações e se manter informado sobre nossa cidade, tudo na palma da sua mão,” disse.

No Vila Velha On, é possível agendar serviços, acessar o Procon, mobilidade, informações de pontos turísticos, IPTU, Diário Oficial, processos online, Ecopontos, agendar vacinas e consultas, adoção de animal e muita informação do que acontece no município. É muito simples, basta baixar o aplicativo disponível para os aparelhos Android e Apple.

Congresso

O Congresso tem como objetivo reunir prefeitos, gestores públicos de diversas áreas e vereadores interessados em conhecer e dialogar sobre inovações que podem transformar as cidades neste momento desafiador e importante para a adoção de novas tecnologias no fomento ao desenvolvimento socioeconômico.

Participam do evento prefeitos, gestores, servidores públicos, vereadores, acadêmicos e instituições sem fins lucrativos.