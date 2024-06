“​Economia Solidária como Política Pública” é tema de conferência

A 1ª Conferência Municipal de Economia Popular e Solidária de Vila Velha – que acontece na próxima sexta-feira (28), das 8h às 17h, no espaço da Fundação Carmem Lúcia, na Barra do Jucu – vai trazer, como destaque, uma profícua exposição sobre o tema “Economia Popular e Solidária como Política Pública: construindo territórios democráticos por meio do trabalho associativo e da cooperação”.

Leia também: ​Vila Velha ganha destaque no “Prêmio Band Cidades Excelentes”

A palestra – que será proferida por Rogéria Gomes Ramos, graduada em Administração e especializada em Gestão de Cooperativas pela Universidade Federal de Viçosa (MG) – promete marcar este primeiro evento do segmento, no município, com uma discussão fundamental para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do setor, em Vila Velha.

Detentora de uma vasta experiência nesta área específica, Rogéria Gomes vai ressaltar, em sua palestra, alguns detalhes sobre a convocação para a 4ª Conferência Nacional de Economia Solidária, prevista para abril de 2025, e traçar um panorama histórico das conferências de economia popular e solidária no Brasil, mantendo o foco principalmente nas três conferências nacionais realizadas entre 2006 e 2010.

Ainda em sua palestra, Rogéria abordará temas cruciais como “democracia e participação”, “contexto atual do setor”, e “desafios e oportunidades”. A palestrante também destacará o impacto social e econômico da participação das mulheres e da juventude, nas atividades da economia popular e solidária em todo o país.

Inscrições

As inscrições, que são gratuitas, para a 1ª Conferência Municipal de Economia Popular e Solidária de Vila Velha estão abertas e podem ser feitas clicando aqui!

Eixos temáticos

A 1ª Conferência Municipal de Economia Popular e Solidária, organizada pela Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está sendo promovida em resposta à convocação da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego (Senaes/MTE) e do Conselho Nacional de Economia Solidária.



Os principais eixos temáticos em debate durante o evento, serão:

1. Realidade socioambiental, cultural, política e econômica

2. Produção, comercialização e consumo

3. Crédito e finanças solidárias

4. Educação, formação e assessoramento técnico

5. Ambiente institucional, legislação, gestão e integração de políticas públicas

Objetivos e importância da conferência

Silvia Rodrigues, Coordenadora Municipal de Economia Popular e Solidária, enfatiza que a meta do evento é tratar a economia popular e solidária como política pública: “Queremos colocar o debate sob o prisma da construção de territórios livres e democráticos por meio da cooperação mútua e ações associativas. Por isso, esta conferência – que precede as etapas estadual e nacional – será tão importante para a reorganização da economia popular e solidária em Vila Velha, no Espírito Santo e no Brasil”.



Para Everaldo Colodetti, secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, a I Conferência Municipal de Economia Popular e Solidária se reveste de grande relevância social.

“Este fórum de debates será fundamental para a elaboração de propostas de políticas públicas factíveis, capazes de estimular e apoiar os empreendimentos da economia popular e solidária em nossa cidade. O evento também vai trazer benefícios como o fortalecimento da cidadania, a visibilidade da economia solidária canela-verde, a integração das políticas municipais, a capacitação dos participantes e o estímulo social à inovação”.

Atividades

A programação da a 1ª Conferência Municipal de Economia Popular e Solidária inclui credenciamento, café cultural, palestra, almoço, grupos de trabalho, leitura e votação de propostas e eleição dos delegados que representarão Vila Velha na Conferência Estadual de Economia Popular e Solidária, que acontecerá entre novembro e dezembro deste ano.

Programação:

8h: Credenciamento

8h30: Café cultural

9h: Abertura

9h30: Leitura e aprovação do Regimento Interno

10h: Palestra sobre Economia Popular e Solidária como Política Pública

12h: Almoço

13h: Divisão e discussão dos Grupos de Trabalho

14h30: Café da Tarde

15h: Leitura e Votação das Propostas

16h: Eleição dos Delegados(as)

17h: Encerramento

Serviço:

Evento: 1ª Conferência Municipal de Economia Popular e Solidária de Vila Velha

Data: 28 de junho (sexta-feira)

Horário: De 8h às 17h

Local: Fundação Carmem Lúcia, Barra do Jucu

Inscrições gratuitas: https://jacredenciei.com.br/e/cmeps2024