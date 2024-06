Após 31 dias, Bombeiros do ES encontram vítima soterrada no RS

Na tarde deste domingo (2), na cidade de Taquara-RS, a equipe de Operações do CBMES em atuação conjunta com Equipes do Rio Grande do Sul, localizou uma vítima após 31 dias soterrada.

Os militares do CBMES trabalharam por 15 dias em local remoto e com risco de desmoronamento, além de clima adverso. A equipe é formada por 14 militares e dois cães farejadores e teve o apoio de dois militares do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul.

Segundo o Coordenador de Operações, Capitão do CBMES Leonardo Furieri foram realizadas diversas técnicas de Buscas e Resgate em estruturas colapsadas, com georeferenciamento, cães farejadores, drones e estudos de mecânica de fluído. O mesmo falou da importância do trabalho intrainstitucional, dedicação dos militares e emprego logístico.

O Capitão disse que durante a operação ocorreu o deslocamento de massa, gerando um risco extra para os militares que atuavam na recuperação do corpo da vítima. O mesmo ressaltou que encontrar o corpo da vítima era uma forma de encerrar um ciclo de procura e com isso a família poderá se despedir dignamente de sua ente querida.

Agora a equipe se deslocará para a Cidade de Bento Gonçalves e Mussum onde apoiará as equipes locais na buscas de outras vítimas.