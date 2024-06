Autorizado! Obras de pavimentação e drenagem no Espírito Santo

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, nessa terça-feira (28), o convênio para as obras de pavimentação e drenagem da estrada que liga a comunidade de Floresta do Sul à Rodovia ES-209, no município de Pedro Canário, na microrregião Nordeste. Ao todo, serão pavimentados 9,67 quilômetros de vias, com investimento de R$ 22 milhões, em recursos exclusivos do Tesouro Estadual. A intervenção faz parte do Programa Caminhos do Campo.

Leia também: ES está entre os três estados com maior taxa de alfabetização do país

“As obras vão melhorar as condições para os agricultores da região escoarem a produção, além de garantir mais segurança no tráfego de moradores, em especial, dos alunos que utilizam essa rodovia para irem até a escola. A cidade de Pedro Canário tem uma economia fortemente baseada na agropecuária, por isso a melhoria da infraestrutura rural vai ajudar a desenvolver todo esse potencial e impulsionar o turismo na região”, afirmou o governador.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli, o investimento vai proporcionar mais desenvolvimento agropecuário para a região. “A melhoria nas condições de trafegabilidade da via vai garantir mais segurança para pedestres e veículos, melhores condições de mobilidade e escoamento da produção, além de colaborar para o desenvolvimento local, das agroindústrias e o fortalecimento do agroturismo”, completou.

As atividades econômicas de Pedro Canário concentram-se 9,85% em seu setor agropecuário, sendo aproximadamente 24,10% da população do município que está ocupada nessas atividades. De acordo com o IBGE (2017) o município tem na agropecuária quase 9,85% do seu Produto Interno Bruto (PIB).

Caminhos do Campo

O Programa de Pavimentação de Estradas Rurais e Municipais é desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O objetivo é adequar e revestir estradas rurais capixabas, priorizando as áreas de maior concentração de agricultura familiar, visando a melhoria do escoamento da produção, reduzindo os custos e as perdas de produtos perecíveis. Além disso, o programa pretende facilitar a mobilidade da comunidade, aumentar o fluxo de visitantes no meio rural e colaborar com o desenvolvimento do agroturismo.