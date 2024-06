Cachoeiro terá semana de homenagens e festas

O Cachoeirense Ausente Nº1 de 2024, Écio Barbosa Fraga, chega a Cachoeiro nesta segunda-feira (24) para receber o título e as homenagens que lhe serão prestadas durante a festa da cidade.

O médico será recepcionado às 16h, no trevo da Itapemirim, por amigos, familiares e autoridades, com apresentação da banda 26 de Julho.

LEIA TAMBÉM: Inverno com sol? Confira as surpresas do tempo no Sul do ES

Na sequência, às 17h30h, as homenagens prosseguem com a Recepção Solene do Cachoeirense Ausente e apresentação de Clara Marins, na Praça Jerônimo Monteiro

Já às 19h30, o homenageado receberá, do prefeito Victor Coelho, a chave da cidade, em solenidade no Centro Operário e de Proteção Mútua, na rua 25 de Março.

Com 45 votos, Écio Barbosa Fraga superou o concorrente, o professor João Bosco de Salles, sendo eleito Cachoeirense Ausente Nº 01 de 2024. Do total de 58 instituições inscritas para a votação, 52 compareceram e houve 6 abstenções. A votação foi realizada no Plenário da Câmara Municipal de Cachoeiro no dia 24 de maio.

Sobre o homenageado

Écio Barbosa Fraga é médico e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Iniciou a carreira em 1986 e, antes de se estabelecer em Belo Horizonte, onde vive desde a década de 1980, teve uma passagem pelo esporte cachoeirense como atleta do Estrela do Norte Futebol Clube, durante a juventude.

Título

O título de Cachoeirense Ausente Nº 1 foi criado, pelo jornalista, advogado e poeta Newton Braga (1911-1962), há mais de 80 anos, como forma de homenagear os conterrâneos que, mesmo morando em outros locais, mantinham forte ligação com a terra natal.

Os eleitos são sempre homenageados durante as festividades do Dia de Cachoeiro e de São Pedro, padroeiro da cidade (29 de junho).

Programação da Festa de Cachoeiro

A Festa de Cachoeiro deste ano também terá shows de artistas nacionalmente conhecidos e de talentos regionais; rodeio; desfile cívico-escolar e muitas outras atrações.

Confira a programação completa em www.cachoeiro.es.gov.br/festa-de-cachoeiro-2023.