Caixa registra única aposta vencedora da Mega-Sena no Espírito Santo

A Caixa Econômica registrou uma única aposta vencedora da Mega-Sena no Espírito Santo no concurso 2.741, sorteado, nesta terça-feira (25).

A pessoa fez cinco acertos e vai embolsar R$75.394,71. A aposta vencedora da Mega-Sena no Espírito Santo foi registrada em Vila Velha.

Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou para R$ 100 milhões.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados.​

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

