Câmara aprova crédito especial para equacionar déficit no IPACI

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim autorizou, nesta terça-feira (18), o Poder Executivo municipal a fazer abertura de crédito especial para a inclusão de despesas não previstas para o Instituto de Previdência de Cachoeiro (IPACI).

A medida aprovada prevê o valor de R$ 500 mil para a resolução das questões previdenciárias junto a instituição.

Leia também: Acidente entre dois veículos deixa três mortos e três feridos no ES

De acordo com o secretário municipal de Governo, Thiago Bringer, “o PL é uma exigência do Tribunal de Contas para a gente fazer o pagamento de aporte do Instituto de Previdência, de equacionalização do déficit previdenciário”.

A Casa de Leis também aprovou a abertura de crédito especial, no valor de R$ 300 mil, para a inclusão de despesas não previstas para a Secretaria Municipal de Governo e Planejamento Estratégico e Secretaria de Obras.

O objetivo é abrir crédito para poder pagar o aluguel da sede do Poder Executivo, que é um imóvel pertencente ao IPACI.

“Ao pagar o aluguel ao IPACI a gente dar rentabilidade ao imóvel, que outrora foi passado ao Instituto no lugar do aporte”, explica.