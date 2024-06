Câmera flagra momento de acidente que matou mecânico em Cachoeiro

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que aconteceu o acidente com moto que matou um mecânico, neste domingo (23), em Cachoeiro de Itapemirim.

Pelas imagens, é possível observar que o piloto de uma motocicleta, que estava parada, sai da calçada com o veículo de forma brusca e colide com a moto do mecânico, que trafegava pela via.

Com o impacto, o mecânico perde o controle e cai da motocicleta, vindo a óbito.

Veja o vídeo:

O que ocorreu

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe de trânsito foi acionada para atender um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas na avenida José Rosa Machado, no bairro Novo Parque.

Quando a equipe chegou no local do acidente, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou que Fernando, condutor da motocicleta JTA Suzuki, já estava em óbito.

No entanto, o condutor da motocicleta Honda CG 150, relatou aos militares que seguia na avenida José Rosa Machado sentido a Rua Carli Levi Ramos, quando Fernando, que seguia no mesmo trajeto, acabou batendo na lateral da outra moto.

O motociclista da Honda CG 150 realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Em seguida, ele foi socorrido com ferimentos na perna para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Marbrasa, onde recebeu atendimento médico.

A perícia encaminhou o corpo de Fernando para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.