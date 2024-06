Caminhão-cegonha é flagrado na BR-101 transportando veículos roubados

Um caminhão-cegonha foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transpotando dois veículos roubados. A abordagem ocorreu na BR-101, em Linhares, na tarde do último domingo (23).

Segundo a PRF, por volta das 17h40, os agentes abordaram o caminhão. Nisso, eles iniciaram a fiscalização dos automóveis transportados, onde foi observado que o QR Code de uma das placas não apresentava leitura.

Além disso, um veículo Jeep Compass também apresentava sinais de adulteração na superfície do chassi. Após buscas, constataram que o veículo original foi roubado dia 2 de fevereiro deste ano, na cidade do Rio de Janeiro.

Em seguida, depois de uma análise, constatou-se que o veículo Volkswagen/Gol foi roubado no dia 7 desse mês, também no Rio de Janeiro. Ao todo, 13 veículos estavam sendo transportados, sendo 11 carros e 2 motocicletas.

O condutor informou a PRF que os veículos Jeep Compass e o Volkswagen/Gol estavam sendo transpotados para Eunápolis, e que os demais veículos seguiriam para Salvador, na Bahia. O motorista e os veículos foram encaminhados a 16ª Delegacia Regional de Linhares para ser apresentado à autoridade policial competente.

