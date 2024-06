Carro roubado é recuperado pela PRF 24 horas após o crime

Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperaram um veículo na BR-101, na Serra, na noite da última segunda-feira (24).

De acordo com a PRF, policiais rodoviários federais abordaram um automóvel Volkswagen Voyage, no km 257 da BR-101. No veículo, haviam o condutor, de 20 anos, e um passageiro, de 21 anos.

Desconfiados, os policiais resolveram vistoriar o veículo. Nisso, constataram que o mesmo estava com restrição de roubo, ocorrido na noite de domingo (23), no mesmo município. A ocorrência foi encaminhada para a 3ª Delegacia Regional da Serra.